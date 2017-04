Die Mitglieder des Hauseigentümerverbandes HEV Sektion Aarau und Kulm tagten im Kultur- und Kongresszentrum kuk in Aarau.

Aarau Der neue Präsident Thomas Hilfiker konnte mehr als 420 Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer zur diesjährigen Generalversammlung im Kultur- und Kongresshaus in Aarau begrüssen. Speziell begrüsst wurden Nationalrat und Präsident des HEV Aargau Hansjörg Knecht, Stadtrat Dr. Lukas Pfisterer, Dr. Beat Ries, ehemals Präsident des HEV Sektion Aarau und Kulm, Anita Stecher HEV Schweiz und Martin Meili Geschäftsführer HEV Aargau.

Das Grusswort überbrachte Dr. Urs Graf, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Aargauischen Gebäudeversicherung AGV. Er betonte vorab, dass die AGV nicht gewinnorientiert ausgerichtet sei. „Die Höhe der Schadenszahlungen entspricht den Prämieneinnahmen, Überschüsse kommen den Prämienzahlern zugute. In 19 Kantonen der Schweiz ist die Gebäudeversicherung staatlich organisiert. Im Vergleich mit den Kantonen ohne staatliche Gebäudeversicherung sind die staatlichen Organisationen um 50 % günstiger.“ Die AGV sei ein Solidarwerk, welches seit bald 200 Jahren die Elementarschäden abdecke. Lediglich Erdbeben seien heute nicht versichert. Dr. Urs Graf bestätigte, dass derzeit ein Obligatorium intensiv diskutiert werde und es finde auch ein reger Gedankenaustausch mit dem Hauseigentümerverband statt.



Präsident Thomas Hilfiker hatte im Jahresbericht eingangs auf die Einreichung der Petition „Eigenmietwert abschaffen“ hingewiesen. Die eingegangenen 145‘000 Unterschriften wurden am 10. November 2016 mit über 3‘000 Gästen des HEV in Bern übergeben. Ein deutliches Zeichen dafür, dass hier Handlungsbedarf besteht, auch wenn die Motion Egloff von der ständerätliche Kommission abgelehnt wurde. Die Revision des Mietrechts hingegen mit der Einführung der Pflicht zur Mitteilung des Anfangsmietzinses mittels amtlichem Formular konnte erfolgreich verhindert werden. Präsident Hilfiker erläuterte aus dem HEV Aargau das politische Engagement zu den vergangen Grossratswahlen. Weiter wies er darauf hin, dass die Delegiertenversammlung des HEV Aargau jeweils öffentlich durchgeführt wird und spannende Referate angeboten werden. Dieser Anlass ist jeweils in der Wohnwirtschaft publiziert und findet dieses Jahr am 3. Mai in Aarau statt. Die von Hans-Peter Widmer präsentierte Jahresrechnung 2016 passierte die GV diskussionslos, auch das Budget mit gleichbleibenden Jahresbeiträgen war unbestritten.

Im Anschluss an die zügig durchgeführte Generalversammlung wurden die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer von Thomas Lötscher alias VERI amüsant unterhalten. Er versprühte Heiterkeit bis in die hintersten Ecken des grossen Saales mit seinen geschickt verknüpften Geschichten, präzisen Pointen und einer gehörigen Portion Gesellschaftskritik. Sogar Aktuelles aus der GV wob er in sein Programm und bot damit bestes Kabarett. Der Abschluss der GV bildete auch dieses Mal ein feines und reichhaltiges Nachtessen.



Mitgliederanlässe 2017:

Betriebsrundgang bei der Villiger Söhne AG in Pfeffikon, 27. April 2017, 13.30 Uhr und 9. Mai 2017, 09.00 Uhr (Anmeldung erforderlich, Ausschreibung ist in der Wohnwirtschaft Ausgabe März 2017 bereits erfolgt). Weitere Anlässe werden separat publiziert.

Internet: www.hev-aarau.ch