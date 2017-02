Der Frauenturnverein Seengen trat sich zur 91. Generalversammlung auf dem Rügel. Nach einem feinen Nachtessen, das vom Verein offeriert wurde, konnte die Präsidentin Erika Rihner 28 Turnerinnen, sowie Delegationen des Turnvereins und des Männerturnvereins Seengen begrüssen. Das Protokoll der 90. Generalversammlung und die Jahresberichte wurden genehmigt. Auch die Jahresrechnung wurde gutgeheissen. Heidi Michel demissionierte als Vizepräsidentin und als Leiterin. Als Dank für ihren langjährigen Einsatz für den Verein wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt. Neu in den Vorstand, als Vizepräsidentin, wurde Corinna Lindenmann gewählt. Mit Applaus konnten zwei Neumitglieder in den Verein aufgenommen werden, während andererseits eine Turnerin austrat.

Geturnt wird zu den folgenden Zeiten: Montag, 20.00 bis 21.30 Uhr, Mittwoch (Gruppe 2+) 20.15 bis 22.00 Uhr. Interessierte Turnerinnen sind jederzeit herzlich willkommen.

Das Jahresprogramm sieht wieder vielerlei Aktivitäten vor. Wir werden am Kantonalturnfest in Muri, mit dem Männerturnverein zusammen, in der Kategorie Fit und Fun teilnehmen. Vor den Sommerferien steht der beliebte Velo/Walking Plausch auf dem Programm. Auch eine 2tägige Turnfahrt im September ist geplant und natürlich wieder die Teilnahme, mit mehreren Auftritten, am Turnerabend im November. Im Dezember beschliesst wie immer der gemütliche Chlaushock das Turnjahr.

Elsbeth Avanzini wurde für 30 Jahre, Annalise Kaufmann für 35 Jahre und Vreni Meier sogar für 45 Jahre Mitgliedschaft mit einem Blumenstrauss geehrt. Für keine oder 1 Absenz im letzten Turnjahr konnten 4 Turnerinnen ausgezeichnet werden. Sie erhielten als Anerkennung eine Rose. Zum Schluss der GV bedankte sich Erika Rihner bei allen Turnerinnen für die gute und tatkräftige Zusammenarbeit und wünscht allen viele interessante und unfallfreie Turnstunden. Anschliessend durften alle noch ein süsses Dessert geniessen.