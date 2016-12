Die diesjährige Sammlung des Samaritervereins Wislikofen und Umgebung ergab den stolzen Reinerlös von Fr. 1‘000.--. Leider wird sich der Verein im 2017 auflösen. Umso erfreulicher dieser grosse Sammelbetrag, der vollumfänglich der Spitex Surbtal-Studenland zu Gute kommt. Kürzlich durfte die Spitex die Fr. 1‘000.-- mit grossem Dank in Empfang nehmen. Dafür und die damit verbundene Wertschätzung sei an dieser Stelle allen Spendern und dem Samariterverein Wislikofen und Umgebung ganz herzlich gedankt.

Die Mitarbeitenden der Spitex leisten umfassende Hilfe und Unterstützung im Bereich der ambulanten Pflege und hauswirtschaftlichen Arbeiten für kranke, behinderte und hilfsbedürftige Menschen jeden Alters in ihrem Zuhause. Das Wohl der Bevölkerung liegt der Spitex sehr am Herzen. Sie ist überall für alle da. Die erhaltene Spende fliesst in den Spendenfond und wird dem Personal zu Gute kommen in Form von Beiträgen an Weiterbildungen, Personalausflüge etc.

Der Samariterverein Wislikofen und Umgebung hat über viele Jahrzehnte einen wichtigen Dienst zu Gunsten der Bevölkerung geleistet. BESTEN DANK!