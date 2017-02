Am 23 Februar feiern Lina und Moritz Eberhart-Renold in Gebenstorf ihren 60. Hochzeitstag. Eure 6 Kinder, 10 Enkel und 4 Urenkel freuen sich, dass ihr diesen Jubeltag in recht guter Gesundheit erleben könnt und wünschen Euch weiterhin alles Gute und viele gfreute Stunden mit den Jodlern, an Trachtefesten und Heimatabenden und natürlich noch an vielen Familienfesten in der Gebenstorfer Waldhütte!