Am Sonntag, 9. April 2017 kann Trudi Meyer-Meier an der Dorfstrasse 11 in Dintikon ihren 85. Geburtstag feiern.

Trudi Meyer interessierte sich sehr für Kultur und klassische Musik. Das gehört für sie ganz einfach dazu. Getreu nach dem Motto "Lachen ist die beste Medizin" sieht sie ausserdem täglich Comedy am Fernseher oder Computer.

Familie, Freunde, Bekannte sowie die Einwohner und die Behörde von Dintikon gratulieren der Jubilarin von Herzen zum Geburtstag und wünschen ihr für die Zukunft vor allem gute Gesundheit und alles Liebe.