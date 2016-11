Die glp Wettingen führte am Dienstag, 29.11.2016 ein Hearing mit allen drei Kandidaten durch. Nach langer Diskussion war es eine Entscheidung zwischen Martin Egloff, FDP und Roli Michel, CVP. Beide sind sehr kompetent und bringen das Rüstzeug für den Gemeinderatsjob mit. Nuancen haben am Schluss den Ausschlag gegeben, insbesondere bei den Themen Finanzen, Bildung und Liberalismus. Erfreulicherweise war für beide das Thema Umweltschutz von grosser Bedeutung. Die Grünliberale Partei Wettingen empfiehlt Martin Egloff von der FDP am 18. Dezember zur Wahl in den Gemeinderat.

Orun Palit, Präsident, glp Wettingen