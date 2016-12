Am frühen Abend des 4.Advent lud Heinz Lüthi in der Bilbliothek Unterengstringen zu einer gemütlichen Lesung und Erzählungen aus seinem Leben aus Zürich und Weiningen ein. Begleitet wurde der ehemalige Primarlehrer und Kabarettist an der Drehorgel von seinem Freund Röbi Nitschké. Die über 50 Gäste erlebten zwei amüsante Stunden mit dem in Rüschlikon wohnhaften, jedoch nach wie vor mit dem Limmattal stark verbundenen Autor und Geschichtenerzähler. Als Einzelkind pflegte er mit seinem Vater in der Jugend ein besonderes Verhältnis. So blieb ihm vor allem die Skitour mit seinem Vater in lebhafter Erinnerung, bei der die beiden spannende Augenblicke durch den tiefen Schnee und die befürchteten Wölfe und die Eisschluchten erlebten. Einige köstliche Erinnerungen gab Lüthi auch über seinen ehemaligne Wohnort Weiningen zum Besten. So seine erste Anstellung als Lehrer, wo er noch als Seminarist vom Schulpflegepräsident zum Vorstellungsgespräch persönlich in Zürich abgeholt wurde. Das waren noch Zeiten! Noch gut in Erinnerung blieb seine Zeit als Zimmerherr in einer ringhörigen Dachwohnung an der Zürcherstrasse in Weiningen, wo nächtliche Geräusche von nebenan zu vielversprechenden Fantasien anregten.

Aus seiner Schrift „Drei Weihnachtsgeschichten aus dem Alten Zürich“ las Lüthi eine Geschichte aus der Reformationszeit von 1523 vor, in der der damalige Weininger Pfarrer unverhofft zu einer Weihnachtskrippe kam.

Heinz Lüthi signierte zum Abschluss seine zahlreichen Bücher. Er und Drehorgelmann Nitschke durften vom Karin Bäriswyl von der Bibliothek Unterengstringen für den gemütlichen Abend ein Präsent entgegennehmen.

Max Bürgis, Weiningen