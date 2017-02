Die 128. Generalversammlung des Turnvereins STV Schafisheim stand im Zeichen von geschichtsträchtigen Ehrungen, einer nie dagewesenen Anzahl Neueintritte sowie einem Führungswechsel im Vorstand.

Der Versammlungssaal des Restaurants Allegra in Schafisheim war zum Bersten voll, als Präsident Roland Treier die Versammlung eröffnete. Relativ unspektakulär verliefen die ersten Traktanden.

Elf Neueintritte und ein Ehrenmitglied

Einen ersten Höhepunkt erreichte die Versammlung mit der Aufnahme von elf neuen Mitgliedern. «So viele Neueintritte auf einen Schlag hatten wir noch nie», so Präsident Treier.

Diese erfreuliche Entwicklung ist nicht zuletzt das Ergebnis der erfolgreichen Jugendarbeit und damit dem Haupteiter der Jugendriege, Christian Bolliger, zu verdanken. Er trat an dieser GV nach 10 Jahren als Jugendriegenleiter zurück. «Ich habe meinen Nachfolgern alles beigebracht, was ich weiss, und kann beruhigt einen Schritt zurück machen», so Bolliger. Er hat vor 10 Jahren die Jugendriege wieder ins Leben gerufen und diese zur zeitweise grössten Knabenriege des Kreisturnverbandes Lenzburg aufgebaut. Als Anerkennung für dieses aussergewöhnliche Engagement wurde er unter Applaus zum Ehrenmitglied ernannt.

Rücktritt von zwei Legenden

„In unserer Vereinsgeschichte war noch niemand so lange im Vorstand“, leitete Roland Treier die Laudatio für seinen langjährigen Weggefährten, Sepp Hayoz, ein. Er trat nach sage und schreibe 39 Jahren Vorstandstätigkeit zurück. In dieser Zeit war er nebst seiner Funktion als Aktuar unter anderem auch während 8 Jahren als Oberturner tätig. Damit führt er die ewige Tafel der langjährigen Vorstandsmitglieder an.

„Roland Treier selber steht Sepp Hayoz in Sachen Rekorden in nichts hinterher. Keiner hat es je solange als Präsident ausgehalten“, sagt Vize-Präsident Stefan Riner zum Rücktritt von Treier. Mit seinen 30 Jahren Vorstandstätigkeit und davon 26 Jahre als Präsident steht er direkt hinter Hayoz auf der ewigen Tafel der langjährigen Vorstandsmitglieder. „Ich hatte nie vor, so lange im Amt zu bleiben“, sagt Treier in seiner Abschiedsrede, „doch mein Herz schlägt für den Verein und die Arbeit hat riesen Spass gemacht.“

Führungswechsel

Mit dem Rücktritt dieser beiden verdienten Vorstandsmitglieder mussten die entstandenen Lücken wieder gefüllt werden. Neu in den Vorstand wurden Pascal Bosshard als Aktuar sowie Martin Fischer als Beisitzer gewählt. Als neuer Präsident wurde der bisherige Vize-Präsident Stefan Riner gewählt.

Infos zum Turnverein STV Schafisheim sind auf www.stvschafisheim.ch zu finden.