An der GV der FDP.Die Liberalen Bezirk Rheinfelden in Stein berichteten die Grossräte über ihre Arbeit in Aarau

Der geschäftliche Teil der GV wurden vom Präsidenten Christoph von Büren, Rheinfelden speditiv abgehandelt. In seinem Jahresbericht berichtete er von den Resultaten der Abstimmungen im letzten Jahr und zeigte dabei die interessanten Unterschiede im Abstimmungsverhalten der einzelnen Gemeinden im Vergleich zum Kanton und zum Bund auf. Ein wichtiger Teil war die Kommentierung der Ergebnisse der Grossrats- und Regierungsratswahlen. Der Wähleranteil bei den Grossratswahlen konnte auf 16.9% gesteigert werden und die beiden bisherigen Grossräte Franco Mazzi und Bernhard Scholl wurden problemlos bestätigt.

Unter dem Traktandum Wahlen konnte der Präsident mehrere verdiente Vorstandsmitglieder nach mehrjähriger Tätigkeit verabschieden: Stephan Koller, Möhlin als Kassier mit 18 Jahren, Heinz Kim, Zuzgen mit 17 Jahren, Jürg Müller, Mumpf mit 11 Jahren sowie Astrid Zeiner, Obermumpf mit 8 Jahren. Neu in den Vorstand wurden Thomas Herzog, Rheinfelden als Kassier sowie Roger Kamm, Zuzgen als Mitglied gewählt. Christoph von Büren, Rheinfelden wurde als Präsident, Manuel Mauch, Wallbach als Vizepräsident sowie Jascha Schneider, Zuzgen als Mitglied mit Akklamation in ihren Ämtern bestätigt. Die weiteren acht Mitglieder des Bezirksvorstands sind von Amtes wegen delegiert und mussten nicht bestätigt werden.

Im Anschluss an den geschäftlichen Teil berichteten Bernhard Scholl und Franco Mazzi über ihre Tätigkeiten in Aarau. Dabei ging Bernhard Scholl, Möhlin als Fraktionspräsident speziell auf die angespannte Finanzlage des Kantons ein. Die beiden Bereiche Bildung und Gesundheit machen den grössten Teil der Ausgaben aus und wachsen zudem überproportional. Die Regierung und das Parlament sind daran, das gesamte Leistungsspektrum zu überprüfen. Um die Finanzen wieder ins Lot zu bekommen braucht es mehr als nur ein paar kosmetische Korrekturen. Franco Mazzi ging in seinem Referat am Beispiel der Diskussion über die Berufsbildung auf die spezielle Situation der Region ein. Er zeigte auf, dass mit einfachen Zentralisierungsrezepten keine wirklichen Einsparungen zustande gebracht werden können. Vielmehr braucht es abgestimmte Lösungen, um im Kanton den Regionen gerecht zu werden. Durch ein Zusammenstehen aller Grossräte des Bezirks konnten die guten Lösungen für das Fricktal erfolgreich erhalten werden. In der anschliessenden Diskussion wurde klar, dass es erhebliche Anstrengungen aller Beteiligten braucht, um ein Abgleiten in eine Verschuldung zu verhindern.