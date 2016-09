Der Sozialdienst Wasseramt Ost, unter der Leitung von Olaf Wirtz, bemüht sich sehr, die bei Asylsuchenden sinnvoll zu beschäftigen und ihnen eine sinnvolle Tagesstruktur zu bieten. So ist es ihm zusammen mit seiner Mitarbeiterin, Gabriele Werthmüller gelungen, dass rund 20 Asylsuchende gemeinsam mit der Läufergruppe Derendingen (LGD) trainieren können. Gabriele Werthmüller ist Mitglied der LGD und schweizweit einer der erfolgreichsten Ultramarathon-Läuferinnen (Schweizer Meisterin im 12-Stunden-Lauf 2014, 1. am 100 Km-Lauf von Biel 2013, 2. am 100Km-Lauf von Biel 2014, 22. und beste Schweizerin an den Weltmeisterschaften im 24-Stunden-Lauf in Turin 2015) und trainiert in ihrer Freizeit mit den laufstarken Asylsuchenden.

Dieses gemeinsame Training ist sehr erfolgreich. Sowohl am Derendinger Abendlauf – dem „Heimrennen“ vom 26.Juni 2016 – wie auch am Emmenlauf in Utzenstorf vom 17.August 2016 konnten die Asylsuchenden je einen Kategoriensieg feiern.

Doch die Teilnahme an Wettkämpfen kostet. Startgebühren, An- und Rückreise und die Sportausrüstung übersteigen aber die Möglichkeiten der Asylsuchenden. Damit das tolle Projekt weitergeführt werden kann, hat der Gewerkschaftsbund des Kantons Solothurn (GbS) beschlossen diesem unter die Arme greifen. Er hat den Läufern deshalb angeboten, am Oltner 2-Stunden-Lauf in der traditionellen Gruppe des GbS teilzunehmen. Damit sollen sie einen Teil der künftig anfallenden Kosten selber erlaufen und gleichzeitig von den Läuferinnen und Läufern des GbS unterstützt werden. Mehr noch: Der GbS sponsert die Läufer mit dem obligaten Fünfliber für jeden gelaufenen Kilometer. Und zu guter Letzt ging der GbS-Präsident, Markus Baumann, zusätzlich auf Sponsorensuche: Privatpersonen, Unternehmer und Organisationen aus Derendingen und der Region erklärten sich spontan bereit dieses Projekt zusätzlich mit rund 7‘000 Franken zu unterstützen.

Mit dieser Aktion führt der GbS eine langjährige Tradition fort. Seit 2011 nimmt er gemeinsam mit der SUVA Solothurn am Oltner 2-Stunden Lauf teil und unterstützt dabei die jeweils vorgeschlagenen Projekte. In diesem Jahr sollte aber ein Drittel den Asylsuchenden zu Gute kommen.

So starteten am vergangenen Samstag 21topmotivierte Asylsuchende gemeinsam mit 13 weiteren Läuferinnen und Läufern des GbS, darunter auch Nationalrat Philipp Hadorn, Kantonsrat und GbS-Präsident Markus Baumann und die beiden Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes Wasseramt Ost, Gabriele Werthmüller und Soheila Jahanbakhshi. Gemeinsam wurden in den zwei Stunden über 750 km zurückgelegt. In drei Kategorien erzielten unsere Läuferinnen und Läufer sogar den besten Platz. Gabriele Werthmüller gewann mit 27,2 Km in der Kategorie Damen und Eyob Demoze gewann mit 32 Km in der Kategorie Herren und nicht zuletzt erzielte die Stafettengruppe mit den beiden Brüdern Nurullah und Raimullah Haqyar, Philipp Hadorn und Boris Awume mit 35,2 Km ebenfalls die Bestleistung.

Dank der grosszügigen Sponsorenbeiträge betrug der erlaufene Betrag 10‘502.00 Franken, wovon 33% oder 3‘565.00 Franken an das Projekt der Läufergruppe der Asylsuchenden geht.

Alle Resultate und Bilderzum Oltner 2-StundnLauf findet man auf www.o2h.ch.