Die Türen standen allen Interessenten zur Besichtigung des neuen Tagesheimes am Samstagnachmittag, 12. November 2016, offen

(GF) Diese Gelegenheit nutzten etwa 300 Besucher, um sich über das neue Angebot zu informieren und die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen. Zusätzlich zu den bestehenden Dienstleistungen von Langzeitpflege, Demenz und Betreutem Wohnen eröffnet das Gässliacker ein Tagesheim zur Entlastung von pflegende Angehörigen an. Das Tagesheim Gässliacker bietet eine betreute Tagesstruktur, in der sich Tagesgäste sicher und geborgen fühlen. Mehrere Tagesgäste können während einem Tag oder mehreren Tagen in der Woche eine familiäre Tagesstruktur von 9.00 bis 17.00 Uhr geniessen. Um den Alltag abwechslungsreicher zu gestalten, werden gemeinsame Aktivitäten wie Kochen, Essen, Singen, Gesellschaftsspiele, gemeinsame Spaziergänge oder individuelle Ruhepausen durchgeführt.