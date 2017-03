Die Musikschule hiess am Frühlingskonzert vom Dienstag, 14. März 2017 um 19.00 Uhr in der Aula den Frühling musikalisch willkommen. Das Konzert war geprägt von sehr gut vorbereiteten Vorträgen mit beachtlichem Niveau und einer Vielfalt an diversen Instrumenten.

Man konnte sich zur Eröffnung des Konzertes auf einen Auftritt der Donnerstagsfiddler freuen, die mit «Chum mir göhnd go wandere» das Konzert eröffneten. Nach dieser Eröffnung interpretierte Nisha Nussbaum gekonnt ein Allegretto von H. G. Heumann gefolgt von Michael Schweizer, der im «Hochzeitstag auf Troldhaugen» von E. Grieg einmal mehr überzeugte. Nach diesen zwei Klaviervorträgen und einem weiteren Auftritt der Donnerstagsfiddler, kamen die Cellisten Leo Haidacher, Alya Leuenberger und Lorena Pierotto zum Zuge, bevor dann Nathalie Märki, Klavier mit dem Titel «My heart will go on» Kinofantasien in die Aula zauberte. Dass Musikschüler auch kompositorisch unterwegs sind, zeigte Nina Rufer mit einer Eigenkomposition und dem Titel «Promenade sur les nuages» auf, bevor es dann mit dem Gitarrenensemble wieder in etwas ruhigere Klänge überging.

Dass das Zusammenspiel in einem Ensemble genau so viel Spass macht wie das solistische Auftreten, zelebrierte unter anderem das Blechblasensemble mit «Nobody Knows The Trouble I’ve Seen» und der Celloclub mit dem Werk «Cellotime». Die Vielfalt der verschiedenen Instrumente war in diesem Konzert besonders ausgeprägt. So waren nebst einem Trio mit dem Titel «Faded», Blockflöten-Vorträge zu hören mit Titeln wie «Wir sind die Musikanten» oder «Hello Pepe», gefolgt von einem erneuten Klavierbeitrag von Milo Baumann, der das zahlreich erschienene Publikum mit «By the way…» begeisterte. Mit diesen Beiträgen ging ein langer aber spannender Konzertabend langsam dem Ende entgegen. Als letzter Beitrag stand das Filmensemble auf dem Programm. Das Filmensemble unter der Leitung von Claudia Petersen machte in der Vergangenheit immer wieder mit bekannten Filmtiteln auf sich aufmerksam. Auch in diesem Jahr begeisterte die «Filmcrew» mit «My hearth will go on», diesmal in der Fassung für kleines Ensemble. Mit diesem tollen Auftritt ging wieder einmal ein vielfältiges und spannendes Programm dem Ende entgegen.

RE