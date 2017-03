Am Samstag 25. März organisierte der Elternrat im Starlight zum ersten Mal auch für den Kindergarten die beliebte Disco. 82 Kinder kamen zum Teil alleine, oder in Begleitung derer Eltern. Die Kinder tanzten wie wild und einige Eltern schauten noch zu, oder unterhielt sich bei Kaffee und Kuchen. Bei der Verabschiedung warteten bereits die "Disco gewohnten" Unterstufen Schüler und Schülerinnen für den Einlass. Bei 110 Kinder dauerte dies ein wenig und ging nicht ganz so schnell. Die Kinder rannten, tanzten, spielten, assen aber auch viel Popcorn und Kuchen und hatten einfach Spass. Im frühen Abend kamen dann die 3./4. Klässler (62) in die Disco. Man amüsierte sich beim tanzen, am Flipperkasten, Töggelikasten oder einfach am Plaudern auf dem Sofa. Auch Musikwünsche wurden an die Starlight-Dj's Leron und Miche gerichtet.



Jeannette Bentele