Aus der ganzen Schweiz und sogar aus Süddeutschland und dem Elsass, strömten letzten Samstag viele jassbegeisterte Personen an den 10. Muni-Jass nach Boswil. Sage und schreibe 620 Teilnehmerinnen und Teilnehmer jassten um den stattlichen Muni „Justin Bieber“.

In vier spannenden Runden wurde um viele Punkte gekämpft. Schlussendlich konnte sich Anne-Marie Murer aus Guntershausen (TG) als Siegerin des 10. Muni-Jasses feiern lassen. Der zweite Platz belegte Franciska Koch, Villmergen, Dritter wurde Beat Betschart aus Muotathal (SZ) und Vierter Toni Brumann aus Unterlunkhofen. Alle entschieden sich für den Geldpreis und die Siegerin erhielt zudem eine Direktqualifikation für den Samschtig-Jass vom Schweizer Fernsehen. Die detaillierte Rangliste ist auf www.stockerjass.ch aufgeschaltet.

Der Muni-Jass in Boswil hat sich als grössten Jassevent in der Schweiz etabliert und ist für viele Jasserinnen und Jasser das Highlight des Jahres. Der nächste Muni-Jass meldet sich mit der 11. Ausgabe am 4. November 2017 zurück.

Michaela Keusch, Boswil