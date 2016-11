Für das Finale des Dorfwettkampfes hatten sich die Teams aus Beinwil am See, Beromünster und Reinach qualifiziert. Die Teilnehmer mussten 44 Fragen aus Politik, Geographie, Geschichte und diversen Themen innerhalb von 30 Sekunden beantworten. Hochspannung herrschte am Schluss im gemütlichen Schneggli Dachgeschoss. Mit 34 Punkten schwangen die Reinacher Teilnehmer Markus Läser und Hans-Peter Urech oben auf und durften verdient je ein Goldvreneli empfangen. Die beiden anderen Teams lagen nur knapp dahinter. Der zweite Preis ging an das Team von Beromünster mit Klaus Lampart und Joe Steinmann mit Reka-Checks von je Fr. 100.- und der dritte Preis von Reka-Checks von je Fr. 50.- gewannen Markus Giger und Lilian Wick aus Beinwil am See.

Wer während der Ausstellung den Fragebogen mit dem richtigen Lösungswort mitbrachte oder aufmerksam durch die verschiedenen Ausstellungsräume ging und den Talon richtig ausfüllte, erhielt als Belohnung nicht nur ein frisches, köstliches Schoggi-Truffe, sondern nahm an der Verlosung anlässlich der Finissage teil.

Die drei glücklichen Gewinner dieser Verlosung von je einem Goldvreneli sind:

Silvio Bertschi, 5735 Pfeffikon

Elsbeth Merz-Julier, 5734 Reinach

Andres Rüesch, 5736 Burg

Die Goldvreneli wurden von der VALIANT Bank und die Reka-Checks vom Museum Schneggli gesponsert.

Ein besonderer Dank geht an die drei Gewerbebetriebe aus der Region, die mit ihrem Einsatz zum Erfolg der Ausstellung beigetragen haben. Es sind dies die Bäckerei Hofmann in Reinach, das Uhren- und Bijouteriegeschäft Hirt in Reinach und die Chocolatier Familie Wehner in Reinach und Wohlen sowie Thomas Eichenberger der Fahnenfabrik Sevelen AG in Beinwil am See. Das Engagement dieser Firmen hat viel zum Erfolg der Ausstellung „Das grosse Schweizerquiz“ beigetragen. Das Schneggli-Team freute sich über die schöne Zusammenarbeit mit den Ausstellenden.