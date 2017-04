Nachdem praktisch alle 385 gespendeten und im November 2016 gepflanzten Douglasien-Jungpflanzen im „Buechwald“ in Lohn-Ammannsegg den Winter gut überstanden und sich bis in den März prächtig weiter entwickelt haben, so wurde Wachstum und Entwicklung dieser Pflanzen aufgrund der Trockenheit ab Ende März, anfangs April abrupt gestoppt und stetig schlechter.

Immer mehr der Douglasien-Setzlinge zeigten plötzlich von Tag zu Tag markant mehr Trockenschäden. Notgedrungen bot die Bürgergemeinde Lohn die Feuerwehr Lohn-Ammannsegg zu einem Sondereinsatz zur Bewässerung dieser Jungpflanzen auf, um das Schlimmste zu vermeiden. Stefan Kocher, Kommandant der Feuerwehr, setzte diese Bitte um. Mit grossem Engagement gaben Feuerwehrangehörige den Jungpflanzen im “Buechwald“ bei einem dreistündigen Einsatz das dringend notwendige Wasser.

Die Bürgergemeinde Lohn bedankt sich bei den Helfern der Feuerwehr für diesen wichtigen Einsatz, so dass jetzt angenommen werden kann, dass nicht mit einem Totalausfall der gespendeten Pflanzen gerechnet werden muss.