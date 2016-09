FDP Neuling soll Leimgrübler als Statthalter beerben;

Simon Hofmann’s fragwürdige Nomination für das Amt des Statthalters und Bezirksratspräsidenten. Simon Hofmann neu in der FDP, soll als Statthalter - aus Zürich - die Gemeinden des Bezirkes Dietikon beaufsichtigen. Wollen diese einen "fremden Richter"? oder wollen wir das? Wollen die Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirkes Dietikon in ein Amt, welches viel Fingerspitzengefühl und Sensibilität braucht, einen Mann aus dem VBS? Mit solchen Aktionen zeigt sich die FDP als unglaubwürdige und wankelmütige Partei. Aus folgenden Gründen frage ich mich ernsthaft, ob es sich um eine gute Wahl handelt und ob man, statt verzweifelt einen Kandidaten aus dem Hut zu zaubern, nicht besser wieder mit Adrian Leimgrübler antreten würde. Angesichts der Fakten, wie sie in der Limmattaler Gewerbezeitung nachzulesen sind, wäre dies der FDP gut angestanden. Fern jeglicher bekannten brauch- und anklagbaren Fakten schliesst sich die FDP als Zugpferd dem linken Intrigenspiel an. Kaum, bzw. nicht verwunderlich die Zurückhaltung oder Nichtpreisgabe von Informationen. Adrian Leimgrübler in „juristischer Warteschleife“.!? In höchst zweifelhafter und abstruser Situation befinden sich die zuständigen Gerichtsinstanzen. Fanatismus und Besessenheit pur. Nichts zu schade, das falsche Spiel, die Intrigen sowie die Unehrlichkeit zu überspielen. Es ist zu wünschen, dass sich Adrian Leimgrübler erneut für die Wahl als Statthalter des Bezirkes Dietikon zur Verfügung stellt. bruno klaus, tiengen / dietikon