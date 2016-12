Am 18. Dezember finden die Ersatzwahlen des Gemeindeammanns und des Gemeinderates in Wettingen statt.

Roland Kuster ist der Kandidat für das Amt des Gemeindeammanns. Mit ihm hat die CVP eine Persönlichkeit in ihren Reihen, die für das anspruchsvolle Amt überaus geeignet ist. Roland Kuster ist seit 2008 Mitglied des Gemeinderates und war vorher 6 Jahre im Einwohnerrat. Er kennt die Gemeinde Wettingen in allen Bereichen und weiss, wo zukünftige Schwerpunkte gesetzt werden müssen. Er arbeitet zielgerichtet und hat die grosse Fähigkeit, Probleme rasch zu erfassen, einzuordnen und Lösungen zu finden. Roland Kuster ist in allen Belangen die richtige Person für das Amt des Gemeindeammanns!

http://www.roland-kuster.ch

Roland Michel kandidiert für das Amt des Gemeinderates. Auch er ist seit langem in der Gemeinde politisch aktiv und präsidiert die CVP Wettingen seit 2014. Als Einwohnerrat ist er mit den politischen Abläufen und Geschäften vertraut. Dank seinem grossen Beziehungsnetz kennt er die Anliegen der verschiedenen Vereine und Institutionen in der Gemeinde. Er findet Mehrheiten für nachhaltige Lösungen in allen politischen Bereichen. Roland Michel ist der Kandidaten, der alle Voraussetzungen für das Amt des Gemeinderates mitbringt.

http://www.roland-michel.ch/de

Stimmen Sie am 18. Dezember für Roland Kuster als Gemeindeammann und Roland Michel als Gemeinderat - zum Wohl der Gemeinde Wettingen!

Markus Zoller