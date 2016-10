Der Erntedankgottesdienst der reformierten Kirchgemeinde Bözen stand unter dem Thema: „Vorräte sammeln“. Die Sonntagschüler spielten pantomimisch die Mäusegeschichte Oskar. Mit passenden Liedern und Tanz bereicherten die Kinder den Gottesdienst. Das anschliessende, von den Effinger Landfrauen organisierte Suppenessen fand bei den Gottesdienstbesucher grossen Anklang.

(sw) Beim Einzug in die liebevoll geschmückten Kirche stellten sich die Sonntagschüler vorne im Chor auf und präsentierten prachtvolle Blumen, Früchte- und Gemüsesorten. Nach einer kurzen Pause fragte das erste Kind mit einem Rüebli in der Hand Pfarrer Lüscher, „wer hat dies wachsen lassen?“ Worauf die Antwort das Lied folgte: „alles, alles chunnt us dine Händ, mir danke dir.“ Plötzlich wurde bemerkt, dass drei Kinder fehlten. Sie wurden nach kurzer Suche schliesslich gefunden. Zum Erstaunen der Anwesenden sammelten sie jedoch keine Erntegaben, sondern nur Regenwasser, Ackererde und Sonnenstrahlen. Pfarrer Peter Lüscher wollte wissen, „welches sind nun die besseren Gaben?“ Man war sich schliesslich einig, Gott gibt uns unsere Lebensmittel nicht direkt, sondern er lässt sie in der Erde durch Regen und Sonnenschein wachsen.

In der anschliessend von den Kindern aufgeführten Mäusegeschichte zeigte es sich, wie dies im Alltag genau umgesetzt wird. Die wirbligen Mäusekinder häuften für den Winter Vorräte an. Die Maus Oskar aber genoss genüsslich die Sonnenstrahlen und sammelte für seine Schatzkiste Sonnenstrahlen, Erde und Regentropfen. Pfarrer Lüscher wies in der Predigt darauf hin, dass wir uns immer wieder erinnern sollten, wem wir eigentlich all die Erntegaben zu verdanken haben. Die Mäusekinder tanzten sich anschliessend mit dem Lied „alle Gaben sind von dir“ in die Herzen der Anwesenden. Nach dem Gottesdienst fanden sich schliesslich die Gottesdienstbesucher bei feiner Suppe und feinem Kuchenbuffet im herbstlich dekorierten Kirchgemeindehaus zusammen.

Text: Sabine Wülser, reformierte Kirchgemeinde Bözen

Foto: René Feierabend