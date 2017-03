An der GV der SP Sektion Muri konnte Präsidentin Doris Gasser auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Die Partei ist am Wachsen, im Vorstand besteht allerdings neu eine Lücke.

An der rege besuchten Veranstaltung im Stübli des Restaurants Rütli gab es wenig Anlass zu Diskussionen, die Traktanden konnten speditiv abgehandelt werden. Erfreulicherweise verzeichnete die Partei 2016 neun Neumitglieder, was zusammen mit dem guten Abschneiden an den Grossratswahlen sicher als Zeichen des Wachstums gedeutet werden darf.

Nebst vielen gut besuchten Veranstaltungen, kantonalen Wahlen und weiterer politischer Arbeit, stand für die SP Muri die Demission von Christine Brun als Gemeinderätin im vergangenen Jahr im Mittelpunkt. Christine Brun hat sich während einer Amtsperiode für die Bevölkerung und Gemeinde mit grossem Engagement eingesetzt, dafür gebührt ihr grosser Dank. Ihre Verabschiedung fand im privaten Rahmen statt. Da es leider nicht gelang, den Sitz mit Kandidatin Monika Huber zu verteidigen, unterstützt die SP im zweiten Wahlgang Beat Küng.

Erneute Mutationen sind im Vorstand zu vermelden. Nach gut 20 Jahren ist Ursula Matter zurückgetreten, die stets zuverlässige und engagierte Kassierin wurde mit grossem Applaus und Dank verabschiedet. Ebenfalls zurückgetreten ist Fabia Wey als Beisitzerin, auch ihre Arbeit verdankten die Anwesenden mit Applaus. Neu im Vorstand tätig sein wird Christoph Fricker, welcher das Amt des Aktuars übernimmt. Leider noch keine Nachfolge wurde für die Kasse gefunden, diese liegt vorerst in den Händen der Präsidentin und des Vorstands. Die Suche nach Ersatz läuft jedoch auf Hochtouren.

Die SP Muri blickt zuversichtlich ins kommende, nicht mehr taufrische Jahr. Es stehen wichtige Abstimmungen und im Herbst kommunale Wahlen an. Die Partei wird sich diesbezüglich in gewohnter Manier einsetzen und in der Presse und Öffentlichkeit zu Wort melden.

Mit einem gemütlichen Apero konnte Präsidentin Doris Gasser die GV zeitig schliessen.

Christoph Fricker