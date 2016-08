FC Frenkendorf – FC Lausen 7 :3 ( 2 : 1 )

Eine Klatsche noch letzte Woche beim FC Oberdorf, jetzt das dritte Spiel in der Meisterschaft 4. Liga, Gruppe 1. Ein Nachbarverein war der Gast, der FC Lausen. Der FC Frenkendorf in der frischen Tabelle mit 3 Punkten in der Mitte, der FC Lausen Tabellen Letzter. So kann man es sagen, ein Spiel, was zum Reden gibt. 0 : 1 für den FC Lausen gleich zu Beginn vom Spiel, dann sofort der Ausgleich, anschliessend das 2 : 1 für den FC F. Dann tote Hose von beiden Mannschaften. Ein Spielgeplänkel, so kann man es bezeichnen. Mit 2 : 1 für den Heim Club ging man in die Pause. Ein harte Auseinandersetzung, öfters Spieler am Boden. Und leider musste ein Spieler noch in der 1. Halbzeit vom FC Frenkendorf in die Notfall Station nach Liestal gebracht werden. Man kann nur hoffen, dass nichts grosses passierte. Der Schiedsrichter Meha Hinsni war gnädig mit beiden Mannschaften, nur gelbe Karten, jedoch keine rote Karte. Dann die 2. Halbzeit, der FC Frenkendorf erwachte, so gab es Tor für Tor. Nur der FC Lausen wehrte sich, schoss auch noch 2 Tore. Jedoch in der Nachspielzeit, dies noch zu vermerken für die Heim Mannschaft, ein Penalty. Das Schlussergebnis somit 7 : 3.