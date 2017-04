Nach einer angenehmen Fahrt kamen wir pünktlich in Meyrin an. Ein Highlight war dann schon, die Mannschaften in durchgehend einheitlicher Vereinskleidung zu sehen. Das sah professionell aus. Ein Kompliment geht an dieser Stelle gleich auch an die Kids für ihr tadellos anständiges Benehmen. Der Empfang durch Corinne vom Meyrin FC war sehr herzlich und wir spürten, dass wir willkommen waren, und dass alle sich auf die Begegnungen freuten. Nach der reichhaltig servierten Mahlzeit und dem fast profimässigen, gemeinsamen Spaziergang bereiteten sich die Junioren C (Talente) dann auf das Spiel vor. Nach einer konzentrierten Spiel- und Taktikbesprechung wärmten sich die Jungs unter scharfer Beobachtung von Michel auf. Alles war bereit für ein tolles Spiel, das Wetter spielte mit und bot ideale Fussballspielbedingungen.

Das Spiel lief dann jedoch alles andere als geplant ab. Schon nach den ersten Spielminuten zeichnete sich ein schwieriges Match ab. Der Gegner war physisch stark, hellwach und spritzig wie auch spielerisch auf gutem Niveau dauernd in der Spielhälfte der Suhrer. Befreiungsschläge unserer Mannschaft gelangen kaum, der Ball lief nicht wie gewohnt und die Zweikämpfe endeten meistens zugunsten des Meyrin FC. Nach einem stehenden Ball in der Nähe des gegnerischen Strafraums resultierte ein Konter, der leider zum ersten Gegentor führte. Unnötig und schade, denn just als der FC Suhr langsam ins Spiel kam, wurden die jungen Spieler zurückgeworfen. Danach war es dann leider nur noch der Meyrin FC, der spielte und über die Zeit den Vorsprung klar ausbaute und das Spiel fest im Griff hatte. Zwar kamen die Suhrer dann während der zweiten Halbzeit durch 2 Tore zumindest zu kleinen Erfolgserlebnissen gegen einen guten Gegner, aber es darf festgehalten und der Anspruch gefordert werden, dass man viel mehr Selbstvertrauen und Wille benötigt, um überhaupt den Anspruch zu erheben, ein positives Resultat erreichen zu können. Es soll nicht eine Ausrede sein, aber wenn man als Suhrer Junioren im Durchschnitt ein Jahr jünger als der Gegner aus dem Kanton Genf ist, wird es auf diesem Niveau einfach sehr schwierig. Zudem befand sich der Gegner kurz vor Meisterschaftsstart in einer sehr guten Verfassung. Wir dagegen begannen erst vor rund einer Woche mit der Vorbereitung zur Frühlingsrunde 2017. Freundschaftlich und mit einem gemeinsamen Foto endete das Spiel 2:8 und zeigte auf, in welchen Bereichen das Trainertrio um Michel, Sascha und Eddie in der Vorbereitungsphase arbeiten müssen.

Das anschliessende Spiel der Junioren D (Talente) wurde mit Spannung erwartet. Wir wussten, dass der Gegner zur nationalen Spitze der FE-13 gehört und ihre Meisterschaftsspiele mehrheitlich klar gewonnen hatte. Überrascht waren wir dann auch, als wir den Gegner sahen, der physisch klar überlegen war. Einige Spieler waren min. 1.80m gross und es sah denn im Vergleich zu unseren meist kleingewachsenen Spielern angsteinflössend aus. Aber erfreulicherweise zeigten unsere Junioren, warum sie in ihrer Alterskategorie und im Kanton Aargau zu den besten Mannschaften gehören. Unerschrocken und taktisch clever überraschten sie das Team von Meyrin, dass es während gut 10 Minuten kaum weit in die Spielhälfte der Suhrer schaffte. Leider, und das ist vielleicht auch der Unterschied in Partien gegen Spitzenteams, fiel das erste Tor durch die erste Chance und noch durch einen Weitschuss, was eigentlich nicht dem Spielverlauf entsprach. Auch das zweite Tor mit der zweiten Chance fiel nach einem unnötigen Ballverlust im Spielaufbau, sodass es nach gut 15 Minuten 2:0 für den Gegner stand. Mit etwas mehr Glück pfeift der Schiedsrichter das Offside nicht und wir verkürzen mit einem schön herausgespielten Tor den Spielstand. Im zweiten wie auch im dritten Drittel kämpften die Suhrer Junioren aufopferungsvoll und deuteten immer wieder ihre spielerische Klasse an. Gefallen konnte der Spielaufbau, der oftmals gelang, aber leider manchmal auch nicht, was vom Meyrin FC dann auch gnadenlos kaltblütig ausgenutzt wurde. So erhöhten die ebenfalls spielerisch hervorragend geschulten Spieler des Meyrin FC den Spielstand bis zum auch in der Höhe verdienten 9:0. In der Mannschaft des Meyrin FC standen 5 Spieler der Regionalauswal ACGF FE-13, was wirklich beeindruckend ist. Das Resultat sieht in der Endbetrachtung vielleicht brutal aus, aber dennoch können die Junioren D (Talente) stolz auf ihre Leistung sein. Wenn man so einem Gegner diesen Wiederstand leisten kann, dann zeigt es, dass die Kids auf dem richtigen Weg sind. Das Trainertrio um Eddie, Sascha und Michel war folglich auch zufrieden, erkannten aber auch, wo genau welche Details in den nächsten Wochen fokussierter trainiert werden müssen. Das Abschlussfoto rundete einen freundschaftlich gelungenen Test ab und wir konnten erhobenen Hauptes in die Kabinen gehen. Schön war zu hören, dass der gegnerische Trainer voll des Lobes für unsere Mannschaft war und auch der Technische Leiter, Dominique, sich gut vorstellen kann, sich wieder mal gegenseitig zu messen.

Die Rückfahrt verlief problemlos und wir kamen planmässig in Suhr an. Wir dürfen auf einen gelungenen Anlass zurückschauen und danken den Junioren für ihr diszipliniertes, und trotz der negativen Spielresultate anständiges Auftreten. Der FC Suhr wurde in Meyrin würdig vertreten. Man darf sicherlich sagen, dass wir neue Fussballfreunde gewonnen haben und die Verantwortlichen einen rundum guten Eindruck vom FC Suhr in Erinnerung behalten werden.

Verfasser (in alphabetischer Reihenfolge):

- Eddie Barrera, Roberto Bruces, Sascha Chirulli, Michel Werfeli