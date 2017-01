Der Kammerchor Akusma unter der Leitung von David Haladjian und das Goralski Jazz-Trio präsentierten sich am Sonntag, den 22. Januar 2017 in der ref. Kirche Gebenstorf mit einem facettenreichen und doch stimmigen und sehr stimmungsvollem Konzert.

Gleich zu Beginn stellte der Chor seine klanglichen Qualitäten dar. Am Klavier begleitet vom Dirigenten eröffnete Akusma das Konzert mit einem Song von Samuel Barber aus den 1940er-Jahren und spannte den Bogen mit seiner Interpretation von «Dirait-on» von Morten Lauridsen, eines der bekanntesten zeitgenössischen Komponisten Amerikas, weit auf.

In homogenem Wechsel zwischen Chor und dem Goralski Jazz-Trio erlebte das Publikum eine gut geführte Reise durchs amerikanische Musikland, bei dem abseits von Gospel und Spiritual unglaublich viel zu entdecken war. Da gab es Mnimalistisches, grosse Klänge, von Indianern Inspiriertes, Experimentelles, Lustiges, Modernes, Traditionelles – und auch Bekanntes aus Film und Musical fehlten nicht.

Diesen Chor zu erleben, ist eine Bereicherung; er zeigt sich präsent, agil und homogen. Das Goralski Jazz-Trio war hierzu die perfekte Ergänzung mit seinen wirklich phantastischen Interpretationen amerikanischer Jazz-Standards.

Wer dieses Konzert verpasst hat, dem sei der Besuch eines der beiden folgenden Konzerte empfohlen: Am Samstag, 04.03.2017 wird Akusma um 20 Uhr in der Sebastianskapelle (Baden) und am Sonntag, 05.03.2017 um 17 Uhr in der Aula des Klosters Wettingen noch einmal mit diesem Programm zu erleben sein.

Das nächste Konzert der Konzertreihe Gebenstorf-Birmenstorf findet am Sonntag, 11. Juni um 17.30 Uhr in der ref. Kirche Birmenstorf statt: «Music for a while» mit Fabienne Skarpetowsi und Sebastian Tortosa.

Margit Klusch