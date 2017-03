Die 121. Delegiertenversammlung vom Beziks-Feuerwehrverband-Wasseramt wurde in der Aula Derendingen abgehalten. Die Delegierten wurden von der Musikgesellschaft Derendingen musikalisch empfangen. Der Präsident, Luis Fonseca, konnte 96 Anwesende, daruter 65 Stimmberechtigte begrüssen. Auch der Gemeindepräsident Kuno Tschumi richtete Grussworte an die Anwesenden: "Die Feuerwehr ist ein Paradebeispiel des Milizsystems, aber auch ein soziales Netzwerk in der Gemeinde, ausserdem wurde Derendingen 1291 am Barbaratag, der Schutzpatronin der Feuerwehr, erstmals urkundllich erwähnt". Die Totenehrung wurde von einem Bläsertrio der Musikgesellschaft stimmungsvoll untermalt. Die Traktanden konnten zügig über die Bühne gebracht werden. Die einstimmig genehmigten Statutenänderungen sieht neu einen Technischen Leiter vor. Das Arbeitsprogramm 2017, sowie die restlichen Punkte der Traktandenliste wurden jeweils ohne Gegenstimme genehmigt. Für 25 Jahre treuen Feuerwehrdienst durfte Luis Fonseca Doppler Patrick Biberist, Vogt Rolf Biberist, Gerber Stefan Drei Höfe, Schläfli Felix Horriwil und Schnider Louis-Philippe Luterbach ehren und auszeichnen. Die Wortmeldungen vom Vertreter der Gebäudeversicherung, dem Präsidenten vom Kantonalverband und eines Ehrenmitglieds waren informativ und voller Dank an die Anwesenden. Die "Alte Garde" der Feuerwehr Derendingen war für den tadellosen Service von Speis und Trank verantwortlich. Ein Applaus erhielten die Spender von Kaffee, "Avec", Cremschnitten und Schokoladen.