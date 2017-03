Bei herrlichem Fasnachtswetter am Sonntag haben die Märtwyber ihre Fasnacht genossen. Unzählige Äpfel, Rübli, Salate, Orangen, Blumen und auch Süsses für die Kinder verteilten sie. Und am Dienstags-Umzug tat der starke Regen der Stimmung keinen Abbruch! Auch dann schenkten die wettertauglichen Märtwyber nach dem Umzug fleissig ihren „Märtwyber-Kaffi“ aus! Herzlichen Dank an alle, die einen Batzen in das Märtwyber-Kässeli geworfen haben!

An dieser Stelle möchten sich alle Märtwyber und der Märtmaa bei allen Sponsoren, Gönnern und Helfern für ihre grosse Unterstützung bedanken und freuen sich schon heute auf die nächste Fasnacht.