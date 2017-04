Im Auftrag vom Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) überprüft die Fachstelle für externe Schulevaluation die Qualität an den Aargauer Schulen aus einer unabhängigen Perspektive. Die Schule Gränichen wurde im Herbst 2016 von fünf Fachpersonen besucht, welche die Befragungen bei Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulpflege durchführten. Zudem wurde das Qualitätsmanagement nach standardisierten Kriterien genauer unter die Lupe genommen.

Alle Ampeln stehen auf grün

Bei der ersten externen Schulevaluation im Jahr 2011 war noch eine Ampel auf gelb gestellt. Erfreulicherweise können wir heute mitteilen, dass nach Überprüfung der sieben Ampelkriterien alle Bereiche eine gute Funktionsfähigkeit ausweisen können. Das heisst, dass das Betriebs-, Schul- und Unterrichtsklima, die Kontakte zwischen Schule und Elternhaus, das Betreuungs- und Aufsichtsangebot, die Schulführung, das Qualitätsmanagement und das Einhalten der kantonal vorgeschriebenen Rahmenbedingungen heute stimmen.

Das Evaluationsteam meldet zurück, dass alle Schulstufen und Schulkulturen als Ganzes wahrgenommen werden. Dass die Schule Gränichen in den vergangenen vier Jahren einige Veränderungsprozesse erlebt hat, zeigt sich in der ersten Kernaussage des Evaluationsteams; „Nach grösseren personellen und strukturellen Veränderungen ist es den Schulführenden gelungen, Stabilität herzustellen und die Basis für weiterführende Entwicklungsvorhaben zu legen.“ Die Schule verarbeitete einschneidende Prozesse, wie den Weggang der Bezirksschule nach Suhr, die Umsetzung von 5/4 auf 6/3, personelle Veränderungen der Schulführung, den Neubau der Kindergärten Gänstel und auch die Renovation des ehemaligen Bezirksschulhauses in ein attraktives PrimarschulMittelstufenzentrum. Dass es der Schule gelungen ist, mit diesen speziellen Anforderungen einen «gut funktionierenden Schulbetrieb» auszuweisen, ist der Verdienst einer guten Zusammenarbeit und des grossen Einsatzes aller Beteiligten.

Die Empfehlungen aus dem Bericht werden durch die Schulleitung und Schulpflege geprüft und sollen zur Weiterentwicklung der Schule Gränichen beitragen. Das gute Ergebnis motiviert die Schulführung den eingeschlagenen Weg weiterzuführen.

Schulleitung und Schulpflege