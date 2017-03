/Mitte März trafen sich die Mitglieder der Eidg. Turnveteranenvereinigung Gruppe Baden-Brugg-Zurzach (ETVV) in Lupfig zur 81. Generalversammlung.

Gruppenpräsident Ueli Pfister, Untersiggenthal, konnte insgesamt 42 Veteranen begrüssen. Trotz zwei Rücktritten zählt die Vereinigung nach wie vor mehr als 100 Mitglieder und darf somit stolz über den grossen Bestand sein. Laut Statuten be-zweckt die ETVV den Zusammenschluss von ehemaligen und noch aktiven Turnerin-nen und Turner innerhalb des Schweizerischen Turnverbandes, damit deren Inter-esse für die turnerischen Ideale erhalten bleiben. Mitmachen können Turnerinnen und Turner aus Vereinen und Riegen des STV, welche das 50. Altersjahr zurück-gelegt haben.

Erfreulicherweise gab es im Vorstand keinen Wechsel. Er setzt sich wie folgt zusammen: Präsident Ueli Pfister, Untersiggenthal, Aktuar Beat Sommerhalder, Kleindöttingen, Kassier Hansi Richner, Rüfenach und Ruedi Koller, Niederrohrdorf.

Der Höhepunkt im vergangenen Jahr war die Organisation der Tagung in Brugg-Windisch. Als Tagungsältester konnte Hans Kalt mit Jahrgang 1926 und als ältester nach Mitgliederjahren Josef Merki mit Jahrgang 1927 geehrt werden. Anstelle des budgetierten Defizites von CHF 4‘000 konnte Kassier Hansi Richner einen bescheidenen Überschuss verbuchen.

Ein Blick ins Jahresprogramm zeigt, dass im kommenden Vereinsjahr einiges los ist.

Am 11. Juni findet ein Ausflug mit den Partnerinnen auf ins Markgräflerland statt, am 18. Juni nehmen die Turnerinnen und Turner an der Landsgemeinde der Aarg. Turnveteranen-Vereinigung in Muri teil. Nebst der Geburtstagsfeier der Jubilaren, kann die Teilnahme an der ETVV Tagung in Montreux als Höhepunkt bezeichnet werden.



Erich Keller