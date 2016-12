Am Dienstag, den 06. Dezember trotzte die ganze Primarschule Unterendingen der Kälte und machte sich auf, den Samichlaus im Wald zu suchen. Bei der Waldhütte in Unterendingen angelangt, mussten wir nicht lange auf den Samichlaus und seine zwei Schmutzlis warten. Er hatte viel Gutes über die Klassen zu berichten und obwohl auch einige Dinge verbessert werden könnten, überwiegte das Gute ganz klar. Die Kinder hörten gespannt zu und nahmen sich den einten oder anderen Ratschlag vom Samichlaus sicher zu Herzen. Im Gegenzug für ein Samichlaussäckli wurden die auswendig gelernten Gedichte aufgesagt. Am Schluss gab es für alle einen heissen Punsch und selbstgebackenen Lebkuchen. (PB)