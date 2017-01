hg) Dieses Jahr durften die Vorstände des christkatholischen Frauenvereins und des römischkatholischen Frauenbundes wieder Gastgeber sein. Zu einem gemütlichen Beisammensein wurden alle Ü65 Einwohner zur Seniorenfeier in Obermumpf eingeladen.

So trafen kurz vor dem Mittag die Gäste ein. Barbara Adler übernahm die Begrüssung und wünscht allen einen schönen Tag. Als Vertretung des römischkatholischen Seelsorgeverbands schloss sich Margot Lüthy den Worten an und bedankte sich bei den Vorständen für die tolle Organisation.

Nach dem feinen Mittagessen aus der Küche der Gebrüder Müller, trafen die Schüler der 3. Und 4. Klasse ein. Mit ihrer Klassenlehrerin Sabina Schnellmann gestalteten sie das Unterhaltungsprogramm.

Die Schule beschäftigt sich das ganze Jahr mit Brücken und so packten sie die Gelegenheit eine Brücke zwischen Schule und Kirche wie auch Jung und Alt zu schlagen.

Mit einem abwechslungsreichen Liedervortrag haben sich die Schüler in die Herzen der Anwesenden gesungen. Mitsingen war erlaubt ja sogar erwünscht. Der kräftige Applaus, drückte die grosse Freude über die Darbietungen aus.