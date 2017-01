Der Auftakt der Schwingsaison beginnt mit dem Bechtold Schwinget in Zürich.

Am 2. Januar um 9.00 Uhr starteten 137 Schwinger davon 9 vom Kant. Aargau in der Saalsporthalle in Zürich. Nick Alpiger SK Lenzburg auf Rang 4 und Tobias Widmer SK Aarau auf Rang 6a erkämpften sich die Auszeichnung. Sein erstes Schwingfest absolvierte der Freiämter Schwinger Schwenkfelder Lukas. 1350 Schwingerfans genossen die ersten Kämpfe im neuen Jahr.PA