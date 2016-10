cs-Seit August dieses Jahres gastiert der Sittlichkeitsverein aus Zopfikon in Auw. Dessen Bestrebungen haben tiefe Wurzeln hinterlassen und speziell das Haus des Stadtrats Dünki ist bekannt als Muster bürgerlicher Tugend und Moral. So sollen der Stadtrat Dünki und sein Freund Böckli an einer Versammlung des Zentralen Sittlichkeitsverbandes in Zürich teilnehmen. Ausgerechnet Zürich…! Dass da so einiges aus dem Ruder gerät, liegt auf der Hand. Was es da mit dem `wahren Jakob` auf sich hat, und was die Tänzerin Yvette mit der Familie des Stadtrates verbindet, all dies erfahren Sie im Stück <<De wahri Jakob>>, aufgeführt vom Theater Auw unter der Regie von Hanna Gehrig.

<<De wahri Jakob>> ist ein Schwank in drei Akten! Vor 70 Jahren wurde dieses Stück schon einmal in Auw aufgeführt. Das Stück selber spielt in den 50er Jahren. So könnte man meinen: „Das isch doch en alte Zopf! Sitte und Moral“. Und doch stellt sich die Frage, wie wichtig ist Sitte und Moral in unserer Gesellschaft noch, wie wichtig sollte es denn überhaupt sein? Fragen, auf welche Sie bestimmt in diesem Stück eine Antwort finden können, wenn nicht Ihre, dann sicherlich eine, die in viel Humor, Witz und Unterhaltung verpackt ist.

Dank grossem Engagement der Mitglieder von Turnverein, Damen- und Männerriege sowie der Theatergruppe, dank der so erfahrenen und motivierten Regisseurin, Hanna Gehrig, sowie grosszügigen Gönner, Sponsoren und Spender, ist es dem Theater Auw möglich, jedes Jahr ein Stück auf die Bühne zu bringen. So erwartet Sie an einem Theaterabend in Auw nebst einem hochstehenden und leidenschaftlichen Laientheater, gutes Essen, ansprechende Tombola-Preise, ein Theaterstübli und ganz viel Herzblut all derer, welche Ihnen, liebe Theaterbesucherinnen und –besucher, einen unvergesslichen Abend bereiten werden. Ein Besuch lohnt sich also auf jedem Fall.

Die Reservationen können ab Montag, 31. Oktober 2016, 18 Uhr telefonisch unter 079 615 74 35 oder elektronisch unter www.theaterauw.ch vorgenommen werden. Die Aufführungsdaten sind am 12./16./19./20/24. und 26. November 2016.

