Das Herren 1 gewinnt auch Spiel 3 der Best-of-Five-Serie gegen Lausanne UC Unihockey und sichert sich damit den Aufstieg in die 1. Liga.

Die Mannschaft ging mit dem Bewusstsein an den Start, dass man mit einem weiteren Sieg in der heimischen GoEasy Halle die Serie vorzeitig beenden kann und nicht mehr nach Lausanne reisen muss. Die Nervosität war in den Anfangsminuten spürbar und dem Heimteam unterliefen immer wieder kleine Fehler. So geschah es dann auch, dass der Gast aus Lausanne in der dritten Minute den Führungstreffer erzielte. Von da an übernahm der UHBB immer mehr das Spielgeschehen und konnte die Lausanner teilweise in ihrer Platzhälfte richtig gehend einschnüren. Nur ein Tor wollte nicht gelingen. Die Lausanner jedoch blieben durch Konter stets gefährlich. Ein solcher war es auch, der beinahe das 2:0 für die Gäste brachte. Cristian Fallegger konnte den Ball zwar daran hindern, im Tor zu landen, doch dieser blieb dann im Schutzraum liegen. Raphael Bünter konnte den Ball zwar wegspielen, stand dabei jedoch im Schutzraum und so gab es Penalty und eine Zweiminutenstrafe. Den Penalty lenkte Cristian Fallegger an den Pfosten und so stand dann eine Unterzahlsituation an. Ganz nach dem Motto „Wenn es bei 5 gegen 5 nicht klappt, dann eben in Unterzahl“ konnte Raffael Brunner dem Gegner entwischen und alleine auf den Torhüter ziehen. Dieser wehrte den Ball zwar ab, aber Dominik Laube konnte den Abpraller verwerten. Weil die Strafe danach schadlos überstanden werden konnte, ging es mit dem Resultat von 1:1 in die Pause.

Das zweite Drittel ist dann schnell erzählt. Lange Zeit konnte der UHBB den Gegner aus Lausanne dominieren und dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Tore resultierten daraus trotz teilweise hochkarätigen Chancen keine. Je länger das Drittel dauerte, desto mehr kam Lausanne auf und so war es am Ende des Drittels der Gast, der eine Druckphase hatte, daraus aber ebenfalls keinen Profit ziehen konnte. Diese Druckphase wurde kurz vor Ende des Drittels durch eine 2+10 Minuten Strafe gegen Lausanne abrupt beendet. Nach einem torlosen Drittel ging es also mit dem 1:1 auch in die zweite Pause.

Die Strafe lief noch weiter, doch konnte das Heimteam nicht davon profitieren. Nach gut vier Minuten war es dann der Gast, der einen Lattenschuss zu verzeichnen hatte und der UHBB musste das Glück des Tüchtigen für sich beanspruchen. Nun wurde die erste Linie forciert. Dies führte dazu, dass die Lausanner immer mehr in ihrer eigenen Platzhälfte eingeschnürt wurden und dem Ball oft nur noch hinterher schauen konnten. Doch die Lausanner stemmten sich mit aller Kraft gegen den Abstieg. Sie warfen sich in die Schüsse und ein herausragender Schlussmann liess die Heimmannschaft fast verzweifeln. Doch auch das eigene Unvermögen führte dazu, dass man nicht deutlich in Führung gehen konnte. Hochkarätige Chancen wurden fast im Minutentakt kläglich vergeben. Und so war Lausanne über Konter stets gefährlich, doch der UHBB hatte ja Cristian Fallegger im Tor, der schon in der ganzen Serie hervorragend spielte und sein Können erneut unter Beweis stellte. So konnten die Lausanner keinen ihrer Konter verwerten. Und 66 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit gelang dem Heimteam durch Maurin Rüegg auf Zuspiel von Raffael Brunner dann doch noch der lang ersehnte Führungstreffer. Nachdem Lausanne 46 Sekunden vor Schluss noch eine Strafe erhielt, sollte jetzt doch nichts mehr anbrennen. Aber falsch gedacht. Lausanne ersetzte den Torhüter durch einen Feldspieler und konnte so 25 Sekunden vor dem Ende sogar noch einmal ausgleichen. Weil sich der Torhüter beim Rauslaufen verletzte, musste nun der Ersatztorhüter einspringen. Es gelang aber kein Tor mehr in der regulären Spielzeit.

Und so musste die Verlängerung über den Sieger der Partie entscheiden. Und diese sollte nur gerade 14 Sekunden dauern, ehe Maurin Rüegg seine Farben zum verdienten Sieg und zum Aufstieg schoss. Nun waren alle Dämme gebrochen und alle lagen sich in den Armen. Was vor der Saison noch keiner zu träumen wagte, war nun Tatsache. Das Herren 1 steigt nur eine Saison nach dem Aufstieg in die 2. Liga direkt in die 1. Liga auf.

Ein riesiges Dankeschön geht an die vielen Helfer, die diesen Erfolg überhaupt erst ermöglichten. Ohne den riesigen Einsatz des Heimrundenteams und aller Helfer wären unsere Heimspiele nicht so reibungslos abgelaufen und das Team konnte sich so perfekt auf seine Aufgabe fokussieren. Vielen Dank.

Ebenfalls ein riesiges Dankeschön geht an die Fans, die uns die ganze Saison durch unterstützt und zu Höchstleistungen angetrieben haben. Es ist eine wahre Freude, vor einer solchen Kulisse spielen zu dürfen und gibt uns jedes Mal ein bisschen zusätzliche Motivation, zu wissen, dass jemand extra für uns diese Strapazen auf sich nimmt. Danke an unsere grossartigen Fans.

Nun freuen wir uns über den Aufstieg und die Herausforderungen, die in der nächsten Saison eine Liga höher unter den 48 besten Grossfeldmannschaften der Schweiz auf uns warten.

Matchtelegramm:

Go Easy Freizeit & Event AG, Siggenthal Station, 302 Zuschauer. SR Kohli/Kuhn.

Tore: 3. R. Schönenberger (A. Piguet) 0:1. 17. D. Laube (R. Brunner) 1:1. 59. M. Rüegg (R. Brunner) 2:1. 60. A. Christen (R. Schönenberger) 2:2. 61. M. Rüegg (D. Laube) 3:2.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Baden-Birmenstorf. 1mal 10 (K. Prior), 1mal 2 Minuten gegen Lausanne UC Unihockey.

Resultate in der Serie:

18.03.2017 UHBB – Lausanne UC Unihockey 7:2

26.03.2017 Lausanne UC Unihockey – UHBB 1:4

02.04.2017 UHBB – Lausanne UC Unihockey 3:2 n.V.

Endstand der Serie: 3:0