Das Thema grüne Wirtschaft liess sich die CVP Merenschwand gleich direkt an einem Beispiel zeigen. Die SRM Präzisionsmechanik AG hat viele Themen aus dem Bereich grüne Wirtschaft bereits umgesetzt und präsentierte dies der CVP Ortspartei.

Seit 2012 ist die Firma SRM Präzisionsmechnaik AG in ihrem Neubau in Merenschwand tätig. Peter Strebel präsentierte zuerst die Firma SRM generell mit ihren Aufgabengebieten und führte anschliessend durch das Gebäude. Anlässlich des Themas grüne Wirtschaft wurde dabei auch die Gebäudetechnik und Ressourcenkreisläufe detailliert aufgezeigt. So besitzt das Gebäude keine Heizung. Die Firma heizt das Gebäude alleine durch die Produktionsabwärme. Die Produktionsabfälle werden ebenfalls alle recycelt. Für den Abfallmix aus Alu, Stahl und Kunststoff bekommt die Firma zwar praktisch kein Geld, weil der Wiederaufbereitungsaufwand sehr gross ist. Die Firma geht trotzdem mit gutem Beispiel voran und setzt die Themen aus der Initiative „grüne Wirtschaft“ in den direkt beeinflussbaren Bereichen beispielhaft um.

Bei der anschliessenden Podiumsdiskussion zum Thema grüne Wirtschaft war Daniel Käppeli (CVP) dementsprechend dankbar auf das gute Beispiel der Firma SRM zu verweisen um den Standpunkt der CVP zum Thema grüne Wirtschaft den anwesenden näher zu bringen. Die CVP unterstützt die Bestrebungen für eine grüne Wirtschaft grundsätzlich, ist aber der Meinung, dass die Initiative die falsche Strategie ist um das eigentlich löbliche Ziel des Fussabdrucks von einer Erde umzusetzen. Die CVP fordert konkretere klarer steuerbare Massnahmen, wie sie im Gegenvorschlag zur Initiative vorgesehen waren. Da dieser im Parlament leider versenkt wurde, fordert die CVP Merenschwand entsprechende neue Vorschläge im Parlament durchzubringen.

Von Seiten Befürworter der Initiative zeigte Christian Menz (GLP) auf, wieso die GLP sagt, dass der Gegenvorschlag eigentlich auch besser gewesen wäre, aber die Initiative immer noch besser sei als nichts. Beim abschliessenden Apero wurden dann noch einmal fleissig diskutiert und vor allem auch für den eigenen Haushalt die Ideen ausgetauscht wie man dort möglichst Ressourcen schonend heizen und leben kann. An Erfahrungen mangelte es nicht, hat die CVP Bezirk Muri z.B. mit dem ebenfalls anwesenden Grossrat Ralf Bucher einige gute Beispiele für einen sehr schonenden Umgang mit Ressourcen.