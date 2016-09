Herznach. Am dritten Augustsonntag trafen sich 16 Aktivmitglieder zum Jahresturnier. Im neuen Dress, das anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums vom Club kreiert wurde, traten alle in einheitlichem Tenue an. Bei kühlem Wetter am Vormittag, unterbrochen von zwei kurzen Regengüssen und sonnigem Nachmittag mit einer angenehmen Briese, wurde der Wettkampf gutgelaunt und in fröhlicher Atmosphäre durch-geführt. Dennoch wurde konzentriert und fair gespielt, so dass kurz nach 16.00 Uhr die Siegerehrung durchgeführt werden konnte. Beim anschliessenden gemütlichen Beisammensein trat der Grilleur wieder in Aktion, bis alle Würste und Steaks ver-putzt waren. Das Salat- und Kuchenbuffet, mitgebracht von den Teilnehmenden, fand grossen Anklang. Alle erlebten einen rundum geglückten Tag. Den 1. Rang erspielte sich Heinz Senn, vor Anna Bühler und Ruth Reimann.