Im September und Oktober führte die Bibliothek einen Wettbewerb für Kinder und Jugendliche durch. Gutes Märchen-Wissen war gefragt.

Bei diesem Wettbewerb galt es, 10 kurze Texte den entsprechenden Märchen zuzuweisen. Die kurzen Märchenausschnitte waren etwas versteckt in den Räumlichkeiten der Bibliothek in Nischen, an Regalen und Wänden platziert. Diese mussten nun von den Teilnehmenden zuerst entdeckt und dann auf einem Wettbewerbstalon entsprechend zugeordnet werden. Mit Begeisterung wurde gesucht und gerätselt und bis zum Wettbewerbsende am 31. Oktober gingen insgesamt 18 richtige Antworten ein.

Von der Bibliotheksjury wurden 3 Gewinner ausgelost, welche je einen Büchergutschein im Wert von sFr. 20.- erhielten. Es sind dies:

Oesch Elina Niklaus Daniel Friedli Jenny

Das Bibliotheksteam gratulierte herzlich und wünscht den fleissigen Bibliotheksbesuchern weiterhin viel Freude beim eifrigen Lesen.