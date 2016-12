hg) Christkatholische Kirchgemeinde Obermumpf/Wallbach

Mit grosser Vorfreude erwarten Eva Frei und Gaby Hasler den 1. Advent. Nach dem Familiengottesdienst dürfen sie zusammen mit 13 Kinder und zwei Helferinnen einen Bastelnachmittag verbringen. Bevor es aber an die Geschenke geht, wird zusammen an einer grossen Tafel Mittag gegessen. Nach Pommes und Chicken Nuggets sind alle gestärkt und freuen sich auf die Bastelarbeiten. Dieses Jahr brauchte es neben der Kreativität auch Ausdauer wie Sorgfalt im Umgang mit den Werkzeugen. Mit strahlenden Augen und viel Freude an den tollen Geschenken die entstanden sind, gingen die Kinder am Abend zufrieden nach Hause.