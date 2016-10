Die Chaostheatergruppe probt seit dem August wieder fleissig. Das diesjährige Stück "und das am Hochzigsmorge", gespielt in zwei Akten (von den Chaoten in drei Akten vorgeführt) und wurde bereits von Jörg Schneider inszeniert und im Fernsehen ausgestrahlt. Das Stück hat es in sich, denn neben dem Schauspielern, wird auf der Bühne auch getanzt und das nicht wie wir es aus der heutigen Zeit kennen, vielmehr geben Sie die 20er Jahre zum Besten. Natürlich ist allen klar, dass keiner der Chaoten ein Tanzprofi ist und doch werden sie ihr Bestes geben, um das Publikum an den drei Abenden gut zu unterhalten. Das Stück ist gespickt von viel Humor, wie wir es von der Chaostheatergruppe Wohlen nicht anders kennen und entführt Sie für kurze Zeit in eine andere kleine Welt, die Welt der Familie Jabärg. Die Tochter der Familie soll an diesem Tag vor den Traualtar treten, doch bevor das los gehen kann, sind noch einige Hürden zu meistern. Das Hochzeitskleid ist gerissen, der Brautvater ist total im Stress, weil er parallel noch eine wichtige Büstenhalter-Werbekampagne ins Laufen bringen muss und die Schwiegereltern, die ebenfalls bereits eingetroffen sind, machen das Chaos perfekt. Zu allem Überdruss vergisst der Brautvater auch noch das Hotel und die Blumen für die Eltern des Bräutigams aus Kanada zu organisieren. Der Grossvater soll es richten, doch dieser macht alles nur noch schlimmer. Und während die Grossmutter sich in das Korsett zwängt, stösst der Brautvater mit der Türe zusammen und sieht danach Dinge und Personen, die sonst niemand zu sehen scheint. Das Chaos ist perfekt. Ob die Hochzeit doch noch stattfinden kann, mit oder ohne geplatztem Korsett, können Sie am 19.11.16 / 25.11.16 und 26.11.16 im Casino Wohlen herausfinden. Die Türöffnung ist um 18.00Uhr (feines Menü für Fleischesser und Vegetarier) und der Theaterstart um 20.00Uhr. Reservationen können ab dem 31.10.16 auf www.chaostheatergruppe.ch vorgenommen werden. Die Chaoten freuen sich auf Ihr kommen.