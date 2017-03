Am Sonntag 26.02.2017 wurde unser Sozialdiakon, Matthias Fässler, in der reformierten Kirche feierlich und offiziell in sein Amt eingesetzt.

Der feierliche Gottesdienst wurde von Nadia Bacchetta und Yannik Wey mit Orgel- und Trompetenmusik umrahmt. Pfarrer Hans Maurer nahm das Thema Berufung welches für Matthias Fässler ein zentrales Thema bei seiner Berufs- und Stellensuche war gekonnt auf und vertiefte es mit treffenden biblischen Worten. Vize Dekan Martin Kuse segnete Matthias Fässler im Kreise der Kirchenpflege und allen anwesenden ordinierten Kolleginnen und Kollegen.

In der Predigt ermutigte Pfarrer Hans Maurer den Sozialdiakon noch lange seiner Berufung zu folgen und hoffte, dass er sein Amt hoffentlich noch lange in Seon weiter ausüben wird.

Durch den gesamten Gottesdienst zog sich ein roter Faden, begleitet von feierlicher Musik, Gesang und dem Thema Berufung. Beim anschliessenden Apéro blieb den zahlreichen Gottesdienstbesuchern genug Zeit um sich zu unterhalten und dem frisch eingesetzten Sozialdiakon Matthias Fässler zu gratulieren.

Beatrice Müller