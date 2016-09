Wann hat es das schon Mal gegeben? Sämtliche Ortsparteien von links bis rechts sind einer Meinung: Die Einführung einer Einheitsgemeinde ist zu befürworten. Sichtbar wurde dies an der Standaktion vom Samstag, 3. September 2016, im Zentrum Spitzacker, wo sich Vertreter von FDP, CVP, SP, EVP, GLP und SVP gemeinsam für die Einheitsgemeinde stark machten.

Eine Einheitsgemeinde ermöglicht eine einheitliche Planung und Koordination, verbessert die Zugänglichkeit zur Verwaltung und stärkt die Bildung. Es stimmt: Bewährtes soll erhalten bleiben. Das Nebeneinander von Schule und Gemeinde hat sich aber nicht bewährt und sollte durch ein institutionalisiertes Miteinander abgelöst werden. Und der bewährte Schulbetrieb mit den Schulleitungen wird durch die Einheitsgemeinde in keiner Weise in Frage gestellt. Im Gegenteil, profitiert die Bildung doch davon, dass sich die Schulpflege künftig ausschliesslich auf sie fokussieren kann, weil die doppelte Verwaltung von Finanzen und Liegenschaften wegfällt.

In einer Einheitsgemeinde ist die Schule auch keinen Deut weniger demokratisch, weil die Schulpflege und der Schulpräsident nach wie vor vom Volk gewählt werden, mit dem Unterschied, dass die Schule neu auch direkt im Gemeinderat vertreten ist. Im Übrigen ist es auch nicht so, dass in einer vereinheitlichten Gemeinde Schulgelände vom Gemeinderat einfach an Private verschachert werden könnte: es bräuchte dazu nach wie vor die Zustimmung der Gemeindeversammlung zu einer Zonenänderung.

Die Sache ist allparteilich eindeutig: Wem es um das Gemeinwohl von Urdorf geht und sich nicht von Emotionen, Halbwahrheiten und Partikularinteressen steuern lassen will, stimmt Ja zur Einheitsgemeinde.