Nach 135 Jahren hat der Männerchor Dietikon an der GV vom 11. März 2016 die Auflösung des Chores beschlossen und singt am 20. November 2016 sein letztes Konzert in der Kirche St. Agatha.

Für diesen weitreichenden Entscheid gab es viele gewichtige Gründe. So konnte kein handlungsfähiger Vorstand mehr gebildet werden, für unsere traditionellen Veranstaltungen wie die Papiersammlung oder die Mitarbeit im Raclette Zelt am Weihnachtsmarkt wurde es schwierig genügend kräftige Mithelfer zu finden.

Trotz verschiedenen Rettungsversuchen und einer grossen Sängerwerbung konnte auf die GV 2016 keine Möglichkeit für ein Weiterbestehen gefunden werden daher beschloss die Versammlung mit wenigen Gegenstimmen „das Aus.“

Mit dazu beigetragen haben die veränderten Lebensgewohnheiten der Sänger und das fortschreitende älter werden aller Mitglieder. Damit verbunden gab es einige Austritte aus gesundheitlichen Gründen was die stimmlichen Situationen und die damit verbundene Auswahl der Konzertwerke erschwerte. Dies und zwischen – menschliche Spannungen haben weiter zum Entscheid für`s Aufhören beigetragen.

Mit dem Konzert vom 20. November 2016 in der kath. Kirche St. Agatha soll der musikalische Schlusspunkt gesetzt werden. Für diese unsere „Dernière“ haben wir das „ Trio Interfolk“ eingeladen. Es wird mit seinen spontanen Musikeinfällen sicher auch sie zu begeistern wissen!

Instrumental begleitet wird der Chor vom bewährten Orgelvirtuosen und Pianisten Bernhard Hörler, die Gesamtleitung liegt in den Händen unseres Dirigenten Wolfgang Böhler.

Dass bei diesem Abschiedskonzert auch Emotionen aufkommen ist eine ganz normale Erscheinung. Aber Traurigkeit wollen wir an diesem Abend nicht aufkommen lassen sondern Freude und Dankbarkeit über das langjährige Wohlwollen von Seiten der Dietiker Bevölkerung, der kirchlichen – und weltlichen Behörden und all den unzähligen Helferinnen und Helfern der vergangenen Jahre. Darum soll dieses letzte Konzert für alle Besucher kostenlos sein! (Kollekte)

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sagen die wir vom Männerchor Dietikon zum letzten Mal danke für die unvergesslichen Zeiten, die vielen, vielen Sympathien und entstandenen Freundschaften.

Die Sänger des Männerchor Dietikon