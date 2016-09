Die FDP Erlinsbach lud Behörden, Lehrer und Politikinteressierte zur Buchvorstellung des bekannten Psychologen Prof. Dr. Allan Guggenbühl ins Wygärtli ein. Guggenbühl zeigte auf, dass bereits frühere Hochkulturen mit zuviel Regulierung und Standardisierung ihren eigenen Niedergang eingeleitet hatten. Um im Wandel der Zeit überleben zu können, müssen Gesellschaften innovativ und dynamisch sein. Innovative Gesellschaften zeichneten sich nicht durch Normierung und Konformismus sondern durch ein bestimmtes Mass an Unordnung aus: „Menschen eignen sich besser, um Menschen zu führen, als Regeln.“

Nach einer kurzen Begrüssung durch den Präsidenten der FDP Erlinsbach, Dr. Bruno Zimmermann, stellte Guggenbühl sein Buch „Vergessene Klugheit – Wie uns Normen am Denken hindern“ vor. Darin legte er die schädlichen Wirkung von zu viel Normierung dar: Er vermochte die Zuhörer davon zu überzeugen, dass Anpassungsdruck, Konformismus, Political Correctness und der Wunsch nach Zugehörigkeit zum Mainstream in einer Gesellschaft sich lähmend auf das eigene Denken auswirke; wichtige Gegenpositionen zur vermeintlichen Mehrheitsmeinung würden von vorherein nicht mehr toleriert. Es brauche vermehrt Herausforderer, die die Rolle des «Advocatus Diaboli» übernähmen. Dazu gehörten aber Fehlerakzeptanz und Vertrauen. Gerade Letzteres kann in einer Gesellschaft nicht durch Normen ersetzt werden. Grosse Expertengruppen seien speziell davon betroffen und die Delegation der individuellen Verantwortung an einen immer dichteren Wust von Standards, Normen sowie Geboten und Verboten leider allgegenwärtig.

«Wir verlassen uns zu sehr auf Regeln statt auf das Denken»

Dr. Daniel Heller leitete dann zum anschliessenden Podiumsgespräch über mit der Frage, wie sich der Grosse Rat denn zu verhalten habe. Grossratskandidatin Suzanne Marclay-Merz, ehem. Leiterin einer Rechtsabteilung einer grossen Firma, bestätigte, dass interne Regelungen wie auch Gesetze nur dort, wo zwingend notwendig, vorgegeben werden sollten. Grossratskandidat Bruno Zimmermann sprach sich für das Milizsystem aus. Es verhindere, dass Politiker aus Gründen der eigenen Existenzsicherung zu kurzsichtiger, oftmals populistischer Instantgesetzgebung verleitet werde. Gerichtspräsident Reto Leiser pflichtete bei, dass solche Gesetze oft den Ermessensspielraum verkleinern und zu absurder Rechtssprechung führen können. In Bezug auf die ungeschriebenen Gesetze waren sich die Podiumsteilnehmer einig, dass insbesondere die persönliche Haltung, auch unangepassten Stimmen genügend Raum zu geben, von entscheidender Bedeutung für die weitsichtige Entwicklung aller Institutionen sei. Heller schloss mit einem Zitat von Montesquieu: „Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, ist es absolut notwendig, kein Gesetz zu machen.“

Bei immer noch sommerlich heissen Temperaturen liessen die über 50 Teilnehmer den Abend mit anregenden Diskussionen, einem Apéro riche und einem Glas Wein ausklingen.