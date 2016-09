FRICKTALER TENNISMEISTERSCHAFTEN

Die 49. Austragung der Fricktaler Tennismeisterschaften ist Geschichte. Bei hervorragenden Wetterbedingungen sind von Anfang bis zum Schluss die knapp 180 Spielerinnen und Spieler gerannt, haben Bälle geschlagen, geschwitzt, gepunktet, manchmal nicht gepunktet, aber alle waren am Schluss zufrieden, die jeweiligen Sieger etwas mehr als die Unterlegenen!

Mehr als 150 Matches gingen auf den Anlagen des TC Rheinfelden und des TC Möhlin über den Sand bis am Samstagabend nur noch je zwei in jeder Kategorie übrig blieben. Diese durften am Sonntag zum Finale antreten und waren am Schluss die verdienten ersten oder zweiten Sieger. 32 Spielerinnen und Spieler kämpften um den Titel eines Fricktaler Meisters in den jeweiligen Kategorien. Den Hauptharst stellte in diesem Jahr der TC Möhlin, nicht weniger als 10 Finalistinnen und Finalisten durften vom Heimvorteil der in Möhlin ausgetragenen Finalspiele profitieren.

In der höchsten Spielklasse der Aktiven wurde Joshua Zeoli, TC Novartis Stein, verdienter Fricktaler Meister. Er bezwang den Rheinfelder Lokalmatadoren Fabrizio Petraglio in einem packenden Endspiel. Analog bei den Damen war es die Topgesetzte Zoe Mrose vom TC Unteres Aaretal Döttingen, die Paula Gerber vom TC Kleinbasel auf den zweiten Platz verwies.

In allen andern Kategorien wurden die Meistertitel mehr oder weniger auf die ganze Region verteilt, vier Titel gingen über die Region hinaus, wie gesagt nach Döttingen, ein Titel nach Baden, einer nach Burgdorf und einer nach Engelberg! Die «Fricktaler» erfreuen sich nicht nur in der Region einer grossen Beliebtheit!

Auch beim OK gilt die Devise: nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Im nächsten Jahr werden die Fricktaler zum 50. Mal ausgetragen. Das OK ist bereits mit viel Enthusiasmus am Organisieren und verspricht ein grosses Tennisfest mit vielen Überraschungen!