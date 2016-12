48. Adventsaktion des FC Gontenschwil

Auch dieses Jahr hat der FC Gontenschwil an die Einwohner mit Jahrgang 1941 und älter (ab dem 75. Altersjahr) einen Adventskranz aus Eigenproduktion überreicht. Ziel der Aktion ist es, den betagteren Einwohnern des Dorfes die Adventsstimmung in die Wohnungen zu bringen, und sich als Verein mit diesem Anlass am kulturellen Dorfleben zu beteiligen.

Beim Start dieses Anlasses im Jahr 1969 waren unter denselben Voraussetzungen (ab dem 75. Altersjahr) 75 Adventskränze hergestellt worden. Diese Zahl hat sich in den letzten 47 Jahren auf 140 Stück erhöht! Aus dem damaligen individuellen Produktionsverfahren wurde vor mehr als 30 Jahren (durch den steigenden Bedarf) auf die rationellere ”Fliessbandtechnik” umgestellt.

Am Samstag vor der Aktionswoche werden mit Hilfe von ca. 6 Mitarbeitern die Weidenruten und die Tannäste (Vorbereitung durch das Forstamt) geschnitten und zur Scheune des Restaurants Löwen transportiert. Am Dienstagabend werden mit 14–16 Helfern die Vorbereitungen der Weidenringe, Föhrenzapfen und Kerzen ausgeführt, damit für den Hauptanlass der Produktion alles bereit ist.Die Herstellung der Kränze fand am Mittwoch dem 23. November 2016 statt. An diesem Abend arbeiteten rund 50 Personen an den Kränzen. Die Vereinsmitglieder erhielten dabei auch Unterstützung durch Ihre Partner, Freunde und ”Ehemalige” des Vereins.

Nach der Fertigstellung der Kränze wurde allen Helfern die traditionelle, vom Restaurant Löwen gesponserte Mehlsuppe serviert.

Bei der Verteilung der Kränze wurden 6 Equipen eingesetzt, welche am Samstagmorgen vor dem 1. Advent die Auslieferung vornahmen. Bei den Alterszentren und dem Spital wurde jeweils ein Kranz für alle Bewohner abgegeben, da man sonst an die Grenze der Produktion stossen würde!

Und noch etwas Statistik: Bei den bisherigen 48 Auflagen wurden insgesamt ca. 4'890 Kränze hergestellt. Benötigt wurden ca. 19’560 Kerzen, 4'890 Föhrenzapfen, ebenso viele ”Mäscheli” und Unmengen Bindedraht und Drahtstäbe.

Unterstützung erhielten wir dieses Jahr durch folgende Betriebe: Gasthof Löwen, Gontenschwil (Saal & Mehlsuppe), Baugeschäft Hüsler AG, Reinach (Fahrzeug), Forstamt Gontenschwil (Äste), Bauamt Gontenschwil (Entsorgung), Einwohnerkontrolle Gontenschwil (Adressliste), Drucksachenexpress Gontenschwil (Weihnachtskarten). Im Weiteren werden wir durch viele verschiedene Einzelpersonen (Transportboxen, Weiden, Föhrenzapfen, etc.) unterstützt!

An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an alle!