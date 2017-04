Die diesjährige Delegiertenversammlung der IGLS (Interessengemeinschaft der Lenzburger Sportvereine) wurde am vergangenen Donnerstag im Vereinslokal des FC Lenzburg durchgeführt. Christian Moser, Präsident der IGLS, begrüsste die Vertreter von 13 Lenzburger Sportvereinen zur 45. Delegiertenversammlung. Als Gast wurde Martin Stücheli vom Stadtrat Lenzburg begrüsst.

Das Protokoll sowie die Rechnung vom vergangenen Jahr wurden von allen Anwesenden einstimmig abgesegnet, und auch das Budget für die kommende Saison ist für die Stimmberechtigten in Ordnung. Auch der vorgetragene Jahresbericht des Präsidenten wurde mit viel Applaus verdankt.

Da keine Anträge aus den Vereinen vorlagen, konnte man gleich zum nächsten Traktandenpunkt, den Ehrungen, weitergehen.

Als erstes wurden zwei Mitglieder der Schützengesellschaft Lenzburg geehrt. Für Hans-Peter Rüfenacht (siebenfacher Schweizer Meister 2016 im Vorderladerschiessen sowie zweimal Silber an der SM 2016, zusätzlich drei WM-Goldmedaillen, 5 WM-Silbermedaillen und eine WM-Bronzemedaille in Sarlóspuszta, Ungarn) und Katharina Stierli (Schweizer Meisterin 2016 in der Disziplin Vorderlader sowie dreimal Silber an der SM 2016, zusätzlich zwei WM-Silbermedaillen und eine WM-Bronzemedaille in Sarlóspuszta, Ungarn) gab es ein kleines Präsent.

Vom Tischtennisclub Lenzburg wurden Elisabeth Schmid für ihre Teilnahme an der Senioren-Weltmeisterschaft in Alicante, Spanien und Michelle Siegler für Ihren Schweizer Meistertitel Ü40 im Einzel (dazu noch Vize-Schweizermeisterin Ü40 im Mixed Doppel) ausgezeichnet.

Auch der Turnverein Lenzburg konnte einige erfolgreiche Sportler melden. So wurden Leonie Meier und Anina Wildi für diverse Titel und Spitzenplatzierungen an Schweizer Meisterschaften, Juniorinnen-Europameisterschaften sowie Länderwettkämpfen geehrt.

Entschuldigt waren Roland Frei (Schweizer Meister 2016 in der Disziplin Vorderlader sowie einmal Silber und einmal Bronze an der SM, zusätzlich zweimal Silber und einmal Bronze an der WM in Sarlóspuszta, Ungarn) und Peter Kressibucher (Schweizer Meister 2016 in der Disziplin Combat sowie zweimal Bronze an den Europameisterschaften) vom Schützenverein Lenzburg sowie Stefanie Siegfried, Christian Baumann und Oliver Hegi vom TV Lenzburg, welche im Kunstturnen diverse Titel und Platzierungen an nationalen und internationalen Wettkämpfen erringen konnten.