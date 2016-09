Anlässlich der kürzlich stattgefundenen Schweizermeisterschaften für Leichtathleten der Junioren haben auch die beiden Brüder Lukas und Andreas Rauber aus Bellach erfolgreich daran teilgenommen. Unter dem Banner des TV Bettlach startete Andreas in Aarau bei der Kat. U18 und erreichte mit einer Höhe von 4.30 m im Stabhochsprung den hervorragenden 2-Rang. Sein älterer Bruder Lukas startete in Langenthal in der Kat. U20 mit wenig Aussicht auf Erfolg, konnte er doch während Monaten bis in den Sommer hinein nicht trainieren. Mit einer Höhe von erfreulichen 4.50m errang auch er im Stabhochsprung entgegen allen Erwartungen die Bronzemedaille.

Im Namen des TV Bettlach haben 4 Athleten an der SM teilgenommen und alle 4 kamen mit einer Medaille nach Hause. Wahrlich ein erfolgreiches Wochenende

Von Jakob Troxler