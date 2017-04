An diesem Turnier spielten vom Freitag, 31. März bis am Sonntag 2. April 2017 neben Teams aus England, Deutschland, Italien, Japan und Schottland auch zwei Teams des Junioren Curling Zentrums Solothurn JCZS. Die Solothurn Boys mit Jan Iseli (Skip), Maximilian Winz (3th), Sebastian Kaiser (2nd) und Kim Schwaller (1st) mit Coach Rolf Iseli und die Solothurn Girls mit Nadine Bärtschiger (Skip), Julia Andres (3th), Gina Mombelli (2nd/Alternate), Stefanie Habegger (2nd/Alternate) und Fabienne Mollet (1st) mit Coach Dominic Andres.

Mit dem 2. Rang der Solothurn Boys und dem 3. Rang der Solothurn Girls ist dieses Turnier aus sportlicher Sicht ein voller Erfolg. Beide Teams haben intensiv trainiert, Turniere gespielt und ihren Platz in der Schweizerischen B-Liga gefestigt. Das Resultat in Schottland ist ein toller Höhepunkt zum Saisonschluss und neben dem sportlichen Aspekt konnten die beiden Teams internationale Turnierluft schnuppern und sich die Motivation für die nächste Saison und das Curling Sommerlager in Adelboden und Füssen im Juli 2017 holen.

All dies wäre nicht möglich, ohne die grosszügige Unterstützung der Sponsoren:



Das Team von Jan Iseli dankt Alexis Born vom Wyhüsli in Koppigen, Theo Zbären von Design Küchen Zbären in Niederbipp und Daniel Zumstein von der Baloise Bank SoBa, Filiale Kriegstetten sowie allen anderen Sponsoren und Gönnern.

Das Team von Nadine Bärtschiger dankt den Hauptsponsoren Spar- und Leihkasse Bucheggberg, Garage Willy Berger, Kläy Haustechnik AG, Aeschlimann AG sowie allen anderen Sponsoren und Gönnern.