In der Turnhalle Engerfeld in Rheinfelden fand am letzten Sonntag die 12. Karatemeisterschaft des SSKF statt. Auf 3 Schauplätzen - den sogenannten Tatamis - versuchten dieses Jahr 169 Athleten in den Kategorien Kata Team, Kata und Kumite einen Pokal zu gewinnen.

Bei Kata Team starten dreier Teams und müssen eine vorgegebene Formation (Kata) möglichst synchron vortragen. Abilash Sathiyamoorthy – Instruktor des KC Laufenburg – gelang nach seinem guten Auftritt am Swiss League Finale vom 19./20. November im Liestal (2.Platz Kumite – Vize Schweizermeister) erneut 2 Podestplätze (2.Platz Kata Team zusammen mit Adrian Wilhelm und Lorenz Tschumi von Rheinfelden), 3.Platz Kumite U18.

Auch seine Schüler erreichten einige gute Platzierungen, aufs Podest schafften es dieses Jahr: Eric Timmer (1.Platz Kata + Kumite), Adem Adzijaj (2.Platz Kata), Brandon Bozzo (2.Platz Kata), Diego Aerni (1.Platz Kata, 2.Platz Kumite), Lena Keller (3.Platz Kata und Kumite), Kira Brütsch (3.Platz Kata), Bertan Varol (3.Platz Kata) und Arda Akbürü (3.Platz Kumite).

Die kleine laufenburger Delegation um Chefinstruktor Sensei Murat Sahin kann trotzdem mit der gebotenen Leistung nicht ganz zufrieden sein und versuchen sich beim nächsten Turnier zu steigern.

Der Karate Club Laufenburg möchte sich beim OK – speziell bei Christian Wilhelm – für den unermüdlichen Einsatz und das gelungene Turnier bedanken.