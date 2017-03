Seit 10 Jahren darf sich die Residenz Falkenstein auf die tatkräftige Unterstützung von Irene Widmer, Pflegefachmitarbeiterin, verlassen. Das Wohlergehen der Bewohnenden liegt ihr sehr am Herzen. Sie setzt sich leidenschaftlich für den Falkenstein ein, absolvierte eine Ausbildung als Kinaesthetics Trainerin und vermittelt ihr Wissen gerne an die Mitarbeitenden weiter, damit diese lernen, ihre Tätigkeit in der Pflege rückenschonend und gesundheitserhaltend auszuüben.

Während der „fünften Jahreszeit“ ist Irene Widmer nicht im Falkenstein anzutreffen – an ihrer fröhlichen und humorvollen Seite dürfen sich jedoch Bewohnende und Mitarbeitende den ganzen Rest des Jahres erfreuen.