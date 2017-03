Meinungen können sich ändern, das gilt insbesondere fürs Altersheim. Was vor Frank Sinatras «My Way» galt, ist womöglich nach Harold Arlens «Somewhere over the Rainbow» ins Gegenteil verkehrt. «Herr Thöni macht das einfach wahnsinnig gut», heisst es nun am Stammtisch. «Er weiss einfach genau, wann er welches Lied spielen muss, damit wir nach der Mittagspause wieder in die Gänge kommen.» Frau Schacherer (83) von den («unbetreuten!») Alterswohnungen vis-à-vis sitzt eigentlich nicht gerne rum; sie will sich in der wunderschönen Natur auf dem Bruderholz bewegen, solange das geht. Aber wenn Herr Thöni aufspielt, dann kann auch sie nicht widerstehen.

Der Pianist weiss aus Erfahrung, wie sich die Stimmung im Publikum wandeln kann. Früher griff er im Hilton in die Tasten. Er konnte einen manchen steifen Banker an die Bar kommen sehen, der ein paar Bier später seinen Kopf zu seiner Musik zu wippen begann, um dann noch ein paar Stunden später torkelnd nach dem Ausgang zu suchen.

30er- und 40er-Songs

Die Bewohner seien ein angenehmes Publikum, findet Herr Thöni, der hier seit fünf Wochen einmal wöchentlich auftritt. Aber er muss sich noch an seine Bedürfnisse gewöhnen. Oft ertappt er sich dabei, wie er schon in der Mitte eines Songs ins Grübeln gerät, was er dem Publikum als nächstes auftischen will. Sein Rezept bisher: ein Mix aus 30er- und 40er-Songs sowie Evergreens. «Wenn die Leute mit dem Kopf wippen, dann weiss ich: Die Musik wird estimiert.» Der Erfolg gibt ihm recht. In der Altersheim-Cafeteria ist kein einziger Platz mehr frei. Es hat sich im ganzen Quartier rumgesprochen, dass man hier am Mittwochnachmittag in den Genuss eines Gratiskonzerts kommt.

Es ist 16 Uhr, das Klavier klappt zu. Ist ein Pianist, wo er nun im Altersheim auftreten muss, am beruflichen Endpunkt angelangt? Herr Thöni muss lachen. «Ich bin Ökonom, nicht Pianist.» Die Musik sei für ihn nicht dazu da, Geld zu verdienen. Sondern, richtig: Menschen glücklich zu machen.

