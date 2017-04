Ein 47-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Sonntagabend in Pratteln auf der Oberemattstrasse Richtung Muttenz. Auf Höhe der Baustelle an der Kreuzung Oberemattstrasse/Gottesackerstrasse blieb das Vorderrad des Fahrrads zwischen zwei Bodenplatten stecken.

Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, zog sich der Velofahrer beim Sturz schwere Verletzungen zu und musste durch die Sanität ins Spital gebracht werden.